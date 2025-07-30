إجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث تم عرض المستجدات المالية والاقتصادية في البلاد.

وقال سلام: "اجتمعت عصر اليوم مع وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لتسريع العمل على مشروع قانون الفجوة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة".

بلاسخارت

كما استقبل رئيس الحكومة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث اخر المستجدات المحلية والدولية.

سفير تونس

واستقبل الرئيس سلام سفير تونس السيد بوراوي الإمام في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان ، وتم البحث في العلاقات الثنائية. وتمنى رئيس الحكومة للسفير التونسي التوفيق.