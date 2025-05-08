May 8, 2025 3:32 PMClock
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سلام: المطلوب تحديث ماكينات المراقبة و"السكانيرز" في المصنع وضبط معمل الكبتاغون منذ أيام هو ضمن جهود ضبط الحدود

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