أبرز الأحداث
سلام: الرئيس محمود عباس أكد انه سيتم تسليم دفعات أخرى من السلاح في الأسابيع المقبلة من باقي المخيمات كما سبق وتم الاتفاق عليه

