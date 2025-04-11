المركزية - اكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الاصلاح واقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشدد رئيس الحكومة خلال استقباله قبل ظهر اليوم في السراي وفدا من البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون على ان الإصلاحات هي مصلحة اساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية.

من ناحيته أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور انجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

بلاسخارت: واستقبل الرئيس سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتم البحث بالأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.

سفيرة النرويج: كما التقى رئيس الحكومة سفيرة النرويج في لبنان هيلدي هارالستاد وجرى استعراض العلاقات الثنائية وألاوضاع في لبنان والمنطقة.

مجلس الاعمال اللبناني- العراقي: واستقبل الرئيس سلام وفدا من مجلس الاعمال اللبناني-العراقي برئاسة حسان جابر الذي قال بعد اللقاء:" سلمنا رئيس الحكومة مذكرة تتضمن السبل الآيلة لتطوير العلاقات اللبنانية- العراقية وتشكيل لجان متخصصة في كافة القطاعات لمتابعة الأولويات وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام ٢٠٠٢، اضافة الى اعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها دوريا، ومبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل عمل واستثمار واقامة وانتقال مواطني البلدين، واعتماد لبنان والعراق ومرافئهم ممرا للبضائع والنفط، وتأسيس مكتب مشترك لبناني-عراقي تكون من مهامه توثيق الطلبات والملفات لمتابعتها مع الجهات القطاعية والقضائية المختصة، اضافة الى تحويل ديون العراق الى خدمات ومشاريع حكومية وتفعيل النقل البري بين البلدين".

وفد شمالي: كما استقبل رئيس الحكومة وفدا شماليا برئاسة كميل نديم مراد الذي اوضح ان البحث تناول مطالب تخص منطقة الشمال عموما وحزمة الإصلاحات الجديدة في لبنان، مشيرا الى ان الوفد وضع كل الامكانيات بتصرف رئيس الحكومة.

المفتي إمام: كما استقبل الرئيس سلام بعد الظهر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام على راس وفد من اهالي طرابلس.

بعد اللقاء قال المفتي امام:"شكرنا دولة الرئيس على زيارته إلى طرابلس والشمال والجهود التي يقوم بها في المجال الامني الذي نلمس اثاره في طرابلس بشكل كبير، ودعمه للمشاريع الواعدة مثل مطار الرئيس رينيه معوض وغيره. كما عرضنا قضية اللبنانيات وبعض الأطفال اللبنانيين الذين لا زالوا قيد الاسر في مخيم لدى الأكراد في سوريا، وقد أعطى الرئيس سلام التعليمات لاعادتهم الى لبنان وسيتم البدء بالإجراءات المطلوبة، كما تطرقنا ايضاً الى ملف ترقيات ضباط امن الدولة".