Apr 13, 2025 12:13 PMClock
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سلام: الحكومة تسعى بالدبلوماسية لتحرير النقاط في الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي

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