Apr 28, 2025 10:05 AMClock
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سلام: الانتخابات البلدية في موعدها وتأكدت اليوم من جهوزية الوزارة للإشراف على العملية الانتخابية ونتمنى أن ينعكس هذا الشيء على عملية الفرز وإعلان النتائج

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