May 6, 2025 5:19 PMClock
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سلام: الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين سلامة وأمن اخواننا العرب خلال فصل الصيف

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