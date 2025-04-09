Apr 9, 2025 12:18 PMClock
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سلام: اطلعت غبطته على نتائج زيارة اورتاغوس واستفدت من حكمته والحكومة مصرة على الانتخابات البلدية في وقتها وهي مسألة لا نقاش فيها ولبيروت خصوصيتها وهي قائمة على المناصفة ويجب الحفاظ عليها

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