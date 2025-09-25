المركزية - استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفدًا من حزب الشعب الأوروبي (EPP ) يضم نوابا أوروبيين وناشطين سياسيين، وذلك بحضور ممثلين عن حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" .

وقد تناول اللقاء الأوضاع الاقليمية والمستجدات السياسية والاقتصادية في لبنان بالإضافة إلى خطة عمل الحكومة الإصلاحية وقراراتها في سبيل حصر السلاح و بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

هذا وأعرب أعضاء الوفد عن أنّهم" يرون أملًا جديدًا في لبنان"، مؤكدين مساندتهم للمسار الإصلاحي والسيادي الذي انتهجته الحكومة، واستعدادهم لدعم لبنان بما يخدم استقراره وتعزيز قدراته.

من جهته، شدّد الرئيس سلام على "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلها، والالتزام الكامل بترتيبات وقف الأعمال العدائية". كما أكد " أهمية إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة واعادة إحياء مسار حل الدولتين، توصلا لحل عادل وشامل في المنطقة".

ملف مكب الكرنتينا: وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعا خصص لبحث مكب الكرنتينا ، حضره وزيرة البيئة تمارا الزين، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال ، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا اليكو، محافظ بيروت القاضي مروان عبود ، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وعدد من اعضاء المجلس البلدي ومعنيين.

وأعلنت وزيرة البيئة أنّ "أعمال التأهيل في معمل الكرنتينا لفرز النفايات قد انتهت، ما يفرض على بلدية بيروت استلام المعمل من الجهة التي نفّذت عملية التأهيل بتمويل من الجهات المانحة عقب انفجار مرفأ بيروت".

وأوضحت أنّ "البحث تناول سبل مساعدة البلدية على تحمّل الكلفة المالية المرتبطة بالتشغيل، بانتظار تنفيذ أعمال إضافية لتطوير المعمل، تشمل تعزيز عملية التصبيغ وإضافة خطوط فرز جديدة من شأنها رفع كمية المواد القابلة لإعادة التدوير".

وشدّدت الوزيرة على أنّ" تفعيل عمل المعمل سيساهم تدريجياً في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المطامر، وبالتالي التخفيف من العبء البيئي والمالي على الدولة، كما تمّ التوافق مع وزارة البيئة وبلدية بيروت على إعداد خارطة طريق مشتركة تُرفع إلى رئيس الحكومة ومجلس الوزراء للبت بها.