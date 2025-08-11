اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، مع مجلس الإدارة الجديد لمجلس الإنماء والإعمار برئاسة رئيس المجلس محمد قبّاني.

وخلال الاجتماع، جرى عرض للخطوات المتخذة لتعزيز كفاءة وفعالية آليات العمل في المجلس، كما تم بحث إعداد المجلس للبرنامج الاستثماري للحكومة، والتشديد على أهمية التنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية.

وأكد سلام أن البرنامج الاستثماري المرتقب يجب أن يدعم الرؤية الاقتصادية للحكومة وأولويات القطاعات المحددة، مع أخذ التداعيات المالية المستقبلية للبرنامج على المالية العامة للدولة بعين الاعتبار.

كما شدّد على أنه سيتابع عن كثب ما سبق عبر اجتماعات منتظمة مع رئيس المجلس الإنمائي والإعمار.