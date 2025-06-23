أجرى رئيس الحكومة تمّام سلام اتصالاً هاتفياً بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي معزيًا ومستنكرًا التفجير الإرهابي في كنيسة مار الياس في دمشق، شاجباً هذا العمل الوحشي الذي لا يمت الى التعاليم الدينية بشيء.

ودعا الى التمسّك بالقيم والاخلاق القائمة على ما دعانا إليه رب العالمين مسلمين ومسيحيين، وقال: "حمى الله سوريا وشعبها ممن يريد الشر والغدر بها، وأخذ بيد المسؤولين في جمع الكلمة وتوحيد الصفوف داخليًا لمزيد من الاستقرار والأمان".