وجّه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء الأربعاء دعوة إلى اللبنانيين لتفادي الفتنة وتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، في ظل ما شهدته بعض المناطق من توترات ذات طابع مذهبي.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار سلام إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية، طالباً منهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والتصدي لأي مظاهر انفلات قد تُهدد الاستقرار العام.

وشدد رئيس الحكومة على أن ما يحصل لا يعبّر عن إرادة اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتفادي أي انزلاق نحو الفوضى أو ما من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر.