Jul 24, 2025 6:39 PMClock
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سلام: أعود إلى بيروت "مطمئنًا" نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة

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