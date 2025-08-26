اصدر وزير الثقافة غسان سلامة قرارًا قضى بموجبه ادخال في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية “تلّ فدعوس – كفرعبيدا الأثري” القائم على العقارات رقم 741- 743- 744- 745- 748- 1408 من منطقة كفرعبيدا العقارية – قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.

كما لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

وجاء ذلك بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 3154 تاريخ 25/8/2025 المتضمِّن تقريرًا بنتائج الحفريات الأثرية التي جرت في موقع “تلّ فدعوس- كفرعبيدا الأثري القائم على العقارات رقم 741- 743- 744- 745- 748- 1408 من منطقة كفرعبيدا العقارية – قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي، حيث اكتُشِفت معالم أثرية لمدينة صغيرة محصَّنة من العصر البرونزي الوسيط، وهذه المكتشفات هي ذات أهمية تاريخية وقيمة علمية بالنسبة لتاريخ المنطقة والقرى الساحلية في فترة العصر البرونزي.

وكان الوزير سلامة التقى لاحقًا في مكتبه في المكتبة الوطنية الصنائع، في حضور مدير عام الاثار المهندس سركيس الخوري، رئيس بلدية كفر عبيدا ميشال فغالي ونائبه عصام فدعوس واعضاء المجلس البلدي، الدكتور هرمان غانز المدير العلمي للبعثة الاثرية التابعة للجامعة الاميركية في بيروت التي تعمل تحت اشراف المديرية العامة للاثار وهيئات من المجتمع المدني وتداول معهم اهمية حماية هذا الموقع وغيره من المواقع الاثرية في مختلف المناطق اللبنانية.