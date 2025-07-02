المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري.

واستقبل ىالوزير سلامة النائب امين شري. وتناول البحث مع النائبين عددا من الشؤون العامة.

استقبل وزير الثقافة، مدير المكتب الإقليمي للأنظمة الدولية للفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون أميرجيان على رأس وفد من المكتب يرافقهم الخبير أغوسو هونفو لاطلاق المهمة التي يقوم بها الأخير للاطلاع على أوضاع مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC لتقييم واقعها تمهيدا لوضع الخطط المستقبلية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتنمية وتطوير وتفعيل هذه المراكز وتشجيع المطالعة العامة وخلق حراك ثقافي متميز.

ولفت الوزير سلامة الى انه "آن الأوان لتطوير هذه المراكز التي اسسها بمبادرة منه عام 2001 بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والعمل على تطويرها باعتماد الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بالثورة التكنولوجية".

بعدها انتقل الوفد لزيارة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في حارة حريك حيث كان في استقبالهم أعضاء من المجلس البلدي وناشطو المركز وكان عرض لواقع المركز ونشاطاته والتحديات التي يواجهها.

يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من سلسلة زيارات لعدد من مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC على امتداد الأراضي اللبنانية.

كما استقبل سلامة، سفير بلجيكا في لبنان أرناوت باولس في زيارة بروتوكولية يرافقه السكرتير الاول في السفارة بيار -لوي رونار .

وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها خاصة التعاون السينمائي بين البلدين

وقال السفير أثر اللقاء: "تأتي هذه الزيارة في اطار جولتي على كافة الوزارات بعد تقديمي اوراق اعتمادي كسفير بلجيكا في لبنان، رغم انها زيارة مجاملة انما تطرقنا خلالها العلاقات الثقافية ومنها الاتفاقية المبرمة بين لبنان وبلجيكا حول التعاون في مجال السينما وامكانية تفعيل هذه الإتفاقاية وتعزيز التعاون بين السينمائيين في لبنان وبلجيكا

كما بحثنا خلال اللقاء الوضع والتطورات العامة في لبنان وبخاصة ما يتعلق بالاصلاحات وغيرها من المواضيع السياسية".

بدوره عبر الوزير سلامة عن شكره لتوقيع اتفاقية حول الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا والحكومة اللبنانية الهادفة الى تطوير الصناعة السينمائية وتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين.