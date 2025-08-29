المركزية - التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وبحضور المستشار المعمار جاد تابت ممثل الصندوق العالمي للآثار في الدول العربية الدكتور ايلي فلوطي حيث جرى البحث في تفعيل التعاون مع الوزارة في ما يتعلق بالارث الثقافي .

واثر اللقاء قال فلوطي: "تشرفت بلقاء الوزير سلامة الذي نقدر عاليًا جهوده في سبيل الحفاظ على تراثنا وارثنا اللبناني الذي هو هويتنا وحضارتنا ، خاصة واننا في الصندوق العالمي للاثار نسلط الضوء على التراث الانساني سواء كان ماديا او غير مادي حيث نأمل ان يكون هناك تعاون على نطاق اوسع بين الصندوق ولبنان الغني باثاره وتراثه وثقافته، حيث نتمنى ان تتجدد اللقاءات مع الوزير سلامة للاستفادة ايضا من خبرته وتطلعاته المستقبلية في هذا القطاع.

وفي وقت لاحق استقبل وزير الثقافة رئيسة المؤسسة الوطنية للتراث السيدة منى الهراوي و عضو اللجنة لما سلام وتداول معهما في شؤون ثقافية عامة، اضافة الى التعاون القائم بين الوازرة والمؤسسة في عدد من النشاطات.

ومن زوار سلامة الدكتور هاشم سركيس عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساشستوس للتكنولوجيا في بوسطن وكانت مناسبة تم خلالها عرض لمشاريع الدكتور سركيس في لبنان واستعداده للتعاون مع الوزارة.