استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة هشام زين الدين وتداول معه في شؤون ثقافية وامكان تشبيكه الوزارة والكلية عبر مشاركة الاساتذة والخريجين والطلاب في الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة.

وقال زين الدين اثر اللقاء: "بحثنا في عدد من الامور التي من شأنها تفعيل الحراك الثقافي في لبنان وكانت مناسبة سلمته رسالة تضمنت المطلب التاريخي الذي نأمل الحصول عليه وهو انشاء مسرح وطني في لبنان في الملعب الرياضي الملاصق لقصر الاونيسكو، علمًا ان المطلب يُعتبر ملحًا ويخدم السياسة الثقافية للبنان نظرًا لعدم وجود مسرح وطني تابع للدولة بخلاف كل الدول العربية والاجنبية التي تحتضن النشاط المسرحي، نحن نأمل خيرًا لاسيما وان الوزير سلامة وعد بمتابعة الموضوع جديًا مع المعنيين رغم الصعوبات التي نمر بها".