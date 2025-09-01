المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع النائب بلال عبدالله يرافقه رئيس بلدية شحيم طارق شعبان بحضور المستشار المعمار جاد تابت.

وقد أوضح النائب عبدالله اثر اللقاء: "خلال الاجتماع مع الوزير سلامة لا يمكن الا ان نستشف منه قراءته للواقع في المنطقة ولبنان من موقعه وخبرته وتجاربه وحدسه السياسي".

واضاف: "استمعنا من معاليه لتحليل دقيق حول وضع لبنان في ظل مرحلة انتقالية حرجة حيث يتطلب الامر كل الوعي للحفاظ على الوحدة الداخلية ومصلحة لبنان والحفاظ على حياده واخراجه من أتون الصراعات الخارجية التي للاسف دفع لبنان ثمنها غاليًا".

وتابع النائب عبدالله: "في الواقع نقاشنا الاساسي مع الوزير وبحضور رئيس بلدية شحيم وعضو المجلس البلدي والنقيب جاد تابت كان حول اثار بلدة شحيم وقصر شحيم الروماني، لاسيما وان للوزير سلامة ملف متكامل حول هذه الاثار، وكان بحث مفصل في اطار امكانية وضع قصر شحيم على لائحة التراث العالمي، والعمل ولو موقتًا لحمايته لتعريف الرأي العام المحلي والخارجي على اهمية هذا الموقع وادراجه على الخريطة السياحية، مع الاشارة الى ان بلدية شحيم وضعت مخططًا كاملًا ونحن الى جانبهم ونأمل عند الانتهاء منه ان نطلق هذا المشروع برعاية وزير الثقافة".