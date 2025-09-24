المركزية - التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيس بلدية برجا رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو يرافقه خالد ترو، وذلك لشكر الوزير باسم المجلس البلدي واهالي بلدة برجا لادراجه الموقع الاثري قصر "بوحنين" على لائحة الجرد العام.

وقال رئيس البلدية: "تشرفنا بلقاء الوزير سلامة ونقلنا اليه شكر الاهالي واهتمامه بهذا الصرح الاثري "قصر بوحنين" الذي له موقعه المميز وكانت مناسبة وجهنا له الدعوة لزيارة البلدة حيث وعد بتلبية الدعوة"، لافتا الى ان "سيتم التنسيق لهذه الزيارة قريبا مع النائب بلال عبدالله".