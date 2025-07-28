المركزية - التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه، في المكتبة الوطنية - الصنائع، المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم""الالكسو" محمد ولد إعمر، على رأس وفد، في حضور المدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد، وتم التداول في مختلف القضايا الخاصة بالثقافة والتعاون بين لبنان والمنظمة.

ضم الوفد: مدير إدارة الثقافة الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية يحيى محمد منصر، منسق المشاريع بإدارة الثقافة عبد الهادي الغماري، مكتب المدير العام للمنظمة دينا القليبي.

اثر اللقاء قال إعمر: "استمعنا الى توجهات الوزير سلامة خصوصا في ما يتعلق بتطوير عمل المنظمة، ورؤيته الاستشرافية بحكم تجربته المتميزة، مما يحفزنا لتجسيد هذه الرؤية في المنظمة. كما ناقشنا موضوع حضور لبنان في مختلف المؤتمرات الوزارية المنظمة وترؤس لبنان لملف عربي مشترك، وخرجنا برؤية كما ذكرت، ولاسيما ان المنظمة تعتبر من اولوياتها دعم لبنان في هذه المرحلة"، لافتا الى ان "البحث تناول ايضا في عدد من القضايا الخاصة بالثقافة العربية المشتركة، ومنها حضور لجان متخصصة وسيكون للبنان ملف ثقافي مشترك على ان يقدم لمنظمة اليونسكو، لاعتماده على قائمة التراث المادي وغير المادي".

وختم مؤكدا ان "المنظمة ستعمل، وبالتنسيق مع وزارتي الثقافة والتربية واللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو لدعم لبنان على مختلف الصعد معنويا وماديا".