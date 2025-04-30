المركزية - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مكتبه في الوزارة، وزير الثقافة غسان سلامة. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الثقافي والصناعات الإبداعية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة اللبناني.

الى ذلك، التقى التقى وزيرة التربية والتعليم سارة الاميري في جناح مركز ابو ظبي للغة العربية "ادنيك" معرض ابوظبي الدولي للكتاب، وتداول معها شؤونًا تربوية تتعلق في اساليب التدريس الحديثة ، وموضوع الذكاء الاصطناعي، و توعية الناشئة على اهمية تراث بلادهم.

وكان سلامة التقى نظيره الاماراتي الشيخ سالم القاسمي في جناح مركز ابوظبي للغة العربية "أدنيك" في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب.

وكانت جولة افق حول الشؤون الثقافية بشكل عام، والعلاقات الثنائية، إضافة الى ما يخص دور النشر لاسيما اللبنانية منها، والتنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية لايجاد مناخًا مناسباً لترويج الكتاب اللبناني.

وبعد اللقاء جال الوزيران في ارجاء المعرض الذي ضم مجموعة واسعة من الكتب والمطبوعات لدور نشر وعارضين من 96 دولة.