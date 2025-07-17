المركزية - رأس وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-إجتماعاً ضم المدير العام للشؤون الثقافية الدكتور علي الصمد، واللجنة الخاصة لاختيار الفيلم السينمائي لتمثيل لبنان في مسابقة الاوسكار لعام 2026 عن فئة الفيلم الأجنبي وذلك اثر اصداره قرارا قضى بتسمية اعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص على ان يراسها المدير العام.

وبعد ان تداول الوزير سلامة مع المجتمعين في عدد من الامور المتعلقة بالآلية شدد على" اهمية اعتماد المعايير الدولية والشفافية والموضوعية لاختيار الفيلم اللبناني الذي سيتم اختياره وترشيحه للاوسكار".