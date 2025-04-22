المركزية - تسلم وزير الثقافة غسان سلامة دعوة رسمية من الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون في 20 حزيران المقبل في العاصمة الفرنسية بعنوان: "الصمود الاقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية".

واطلع فتوح الذي التقى سلامة ظهر اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع على التحضيرات الجارية للمؤتمر من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وإتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية. حيث سيتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي ومتطلبات التعاون الإقتصادي والمصرفي مع أفريقيا – التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية – برامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي - الجيوسياسية".

كما يسبق فاعليات القمة مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) – باريس.

من جهة أخرى، استقبل وزير الثقافة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع سفير هنغاريا في لبنان فرانسيس سيسلاج يرافقه القائم بالاعمال في السفارة الدكتور ساندور بالانت في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها البحث في العلاقات الثنائية لا سيما الثقافية منها وسبل تعزيزها.

وفي هذا الإطار، تطرق اللقاء الى مشروع ارساء اتفاقية تعاون بين المجر ولبنان تهدف الى تطوير وتفعيل الشؤون الثقافية بين البلدين .

كما لفت السفير الى "اهتمام بلاده بما يجري في لبنان لجهة اعمال الترميم الجارية للمحافظة على التراث الثقافي. إضافةً الى برنامج المنح الدراسية الذي تقدمه حكومة بلاده للطلاب اللبنانيين.