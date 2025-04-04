المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع القائم بالاعمال في السفارة القطرية في لبنان سيف المنصوري في زيارة مجاملة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها.

وفي وقت لاحق التقى سلامة وفدا من المجلس الثقافي للبنان الجنوبي برئاسة الامين العام للمجلس عبدالله رزق وأعضاء المكتب التنفيذي: شادي بزي أمين السر، مسؤول النشاطات مجيد ابراهيم، مسؤول الاعلام زهير دبس، و بهزاد جابر.

وتداول معهم شؤونا ثقافية عامة. وفي هذا الاطار وجه الوفد دعوة للوزير للمشاركة في الذكرى السنوية الثانية لتكريم مؤسس المجلس الراحل الشاعر والاديب حبيب صادق في 1 من شهر تموز المقبل في قصر الاونيسكو.

وكانت مناسبة قدم خلاها الوفد للوزير سلامة مجموعة كتب للراحل صادق ومجموعة كتب من انتاج المجلس الثقافي للبنان الجنوبي.