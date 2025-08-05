المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وفدًا من المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة ومقرّه الرئيسي في لبنان، ضمّ كلًّا من رئيسة مجلس الأمناء إليزابيث سوزان كساب، والمديرة العامة للمجلس ستناي شامي، ومدير التواصل والنشر إلياس قطار، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية والموارد البشريّة رلى كيلادجيان.

وأطلع الوفد الوزير على تطوّر أعمال المجلس ورسالته على صعيد إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية والعالم.

تركّز النقاش حول تكريس سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس بهدف تعزيز إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية.

وكان بحث في تنظيم نشاطات للمجلس تجمع باحثين وباحثات من المنطقة والعالم في مقر المكتبة الوطنيّة.

وشكر الوفد الوزير سلامة على" إسهامه الراسخ في أعمال المجلس ومخرجاته، إذ كان المتحدث الرئيس في المؤتمر الثالث للمجلس والذي انبثق منه كتاب يحمل عنوان "محاضرة الدكتور سلامة "العطش للدولة والريبة منها".

كما استقبل وزير الثقافة، السفير الصيني الجديد في لبنان تشن تشواندونغ في زيارة بروتوكولية لم تخل من البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها وفق ما اوضح السفير اثر اللقاء.

أضاف :"تناولنا سبل التعاون بين الصين ولبنان فيما يتعلق بالشأن الثقافي وحوار الحضارات خاصة ان كلا البلدين يتميزان بحضارة قديمة ومما يسهل في تنفيذ مشاريع مشتركة . كما اطلعت الوزير على الاعمال الجارية في ضبية حيث يشيد البناء الجديد للكونسرفتوار" .

الى ذلك، بحث وزير الثقافة مع مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت باولو فونتاني، وفي حضور مسؤول اول للمشاريع الثقافية في المنظمة جوزيف كريدي عددا من المشاريع التي سبق وان تم بحثها في إجتماعات سابقة مع الوزير سلامة .

وقال فونتاني اثر اللقاء:"كان لقاء مثمرا ناقشنا خلاله البدء بالتعاون مع الوزارة باعادة احياء التياترو الكبير في بيروت ، كما تطرقنا الى وضع المواقع الأثرية التي تضررت في لبنان جراء حرب 2024 بناء على التقرير الذي اطلعناه عليه والذي نشرته بعثة اليونسكو التي تترأس لجنة تقييم الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية".