المركزية - إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا يرافقه مسؤول القسم الثقافي في السفارة بابلو روميرو، حيث جرى البحث في الاوضاع والتطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها .

واثر اللقاء قال السفير كوستا: "سعدت بلقاء الوزير وكالعادة كان لقاء ً مثمرًا وايجابياً تطرقنا خلاله الى الية التعاون في ما بيننا والامور ذات الاهتمام المشترك ،ب خاصة ما يتعلق بمعرض رشيد كرامي الدولي الذي صممه المعمار البرازيلي اوسكار نيماير، وطبعًا لم يخل اللقاء من تبادل وجهات النظر في الاوضاع والتطورات محليًا ودوليًا وإقليميًا".