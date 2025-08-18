Aug 18, 2025 5:44 PMClock
سلامة مثل عون وسلام في تأبين جان لوي مانغي ومنحه وسام الأرز من رتبة فارس

مثل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام في تأبين المهندس المبدع جان لوي مانغي في كنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين.وفي حضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية وأصدقاء الراحل وعائلته.

كما قدم  سلامة بإسم رئيس الجمهورية الى عائلة الراحل مانغي وسام الأرز الوطني من رتبة فارس .

ومما جاء في كلمة وزير الثقافة:"ايها الفقيد الغالي ،قرر السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة فارس ،

وكلفني فشرفني ان اسلمه اليوم الى العائلة الكريمة متقدمًا منها  بإسم السيد الرئيس وباسمي  الشخصي ، بآحر التعازي ، سائلًا القدير ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح عليائه، وأن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء".

