التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مقر المديرية العامة للاثار، في حضور المدير العام المهندس سركيس الخوري، المستشار الدولي جاد تابت ومسؤولة الاثار في لبنان الشمالي سمر كرم ممثلين عن مؤسسة كوفي عنان، ومنظمة - Fight for Humanity ، حركة السلام الدائم والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، للبحث معهم في مشروع "متجذرون من أجل المستقبل" الذي سينفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار.

وتم التداول في آلية سير العمل انطلاقًا من قلعة طرابلس لترميم أجزاء أساسية من القلعة "البرج الشمالي والواجهة الشرقية" لحاجتهما إلى تدابير حماية عاجلة.

وسيتولى موضوع الترميم خبراء محترفون، اضافة الى تدريب 20 شابا وشابة وإشراكهم في أعمال الترميم، مما سيمكنهم من اكتساب مهارات عملية في مجال حفظ التراث، بالإضافة إلى مهارات حياتية ومهنية، وبالتالي المساهمة في إعداد جيل جديد من العاملين في هذا المجال بخبرة ميدانية حقيقية.



وإلى جانب أعمال الترميم، سيشارك 60 شابا من مختلف شرائح المجتمع في سلسلة من الحوارات المجتمعية، حيث سيتم استخدام التراث الثقافي كجسر لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنصة لتفعيل التعاون بين مختلف الفئات من خلال تمكين الشباب بالمهارات العملية في الترميم وتعزيز الحوار في ما بينهم.

ويسعى مشروع "متجذرون من أجل المستقبل" إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز عملية الترميم في حد ذاتها. ومنها حماية التراث الثقافي اللبناني، والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاع الترميم، كما يعمل على إحياء قلعة طرابلس كمكان للتلاقي والحوار.

ورحب الوزير سلامه بالمبادرة، وتمنى "ان تتكرر في مواقع اخرى وان ينخرط الشباب اللبناني بقوة في حفظ تراث بلدهم".



يذكر ان المشروع سينفذ بدعم وتمويل من مؤسسة ALIPH، وبمساهمة مالية من إمارة موناكو.