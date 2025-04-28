وصل وزير الثقافة غسان سلامة الى دولة الامارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان "التراث من أجل السلام: صون المواقع الأثرية في مناطق النزاع"، تضمه ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية نورة الكعبي، وذلك في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب 2025، ومن المرتقب ان يلتقي عددا من المسؤولين في دولة الامارات.

يشار الى ان وزير الثقافة كان شارك أيضًا كضيف شرف ومتحدث رئيسي في افتتاح المؤتمر الدولي للاستشراق الذي تنظمه وزير التربية والتعليم العالي الشيخة لولوة الخاطر في العاصمة القطرية-الدوحة، في حضور وزير خارجية غامابيا مامادو تانغارا وما يقارب 600 باحث ومفكر من مختلف دول العالم.

كما التقى الوزير سلامة خلال وجوده في الدوحة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس هيئة متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، ورئيس المكتبة القطرية الوطنية وزير دولة الدكتور حمد الكواري.