استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا يرافقه مسؤول القسم الثقافي في السفارة رابلو روميرو، في زيارة مجاملة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين لبنان والبرازيل حيث "تتواجد جالية لبنانية لها دورها في المجتمع البرازيلي وخصوصا في المجال الثقافي والاجتماعي"، وفق ما اعلن كوستا إثر اللقاء.

وقال: "تشرفت بلقاء الوزير، ونحن نتطلع الى تفعيل التعاون بين بلدينا خاصة بوجود شخصية مرموقة في هذه الحكومة كالوزير سلامة الذي تشهد المحافل الدولية والدبلوماسية على انجازاته في مهامه، اضافة الى تطويره القطاع الثقافي في لبنان عندما كان وزيرا للثقافة منذ عشرين عاما."

اضاف: "لقد تطرقنا الى امكانية تفعيل المزيد من التعاون الثنائي لا سيما وان لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة العربية الذي يضم مركزا ثقافيا للبرازيل "غيمارانس روزا" وفيه 120 طالبا يتعلمون اللغة البرتغالية وينظم برامج ثقافية في مختلف القطاعات (السينما، المسرح ، معارض فنون تشكيلية وامسيات موسيقية) ونتطلع الى تعاون مع الوزارة، كما نأمل ان يكون هناك تعاون وثيق بين المكتبة الوطنية ومثيلتها في البرازيل" .

وختم: "كما أطلعت الوزير على التحضيرات التي نقوم بها لإستضافة الاديب ميلتون حاطوم في لبنان، وهو احد ابرز الادباء البرازيليين من اصول لبنانية، وبحثنا في برنامجه المرتقب الذي مما لا شك فيه، سيكون مميزا مع اقرانه في لبنان".