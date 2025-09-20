عقد وزير الثقافة غسان سلامة اجتماعًا مع المسؤولين عن مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي والمكتبات العامة الشريكة مع الوزارة في مقر المكتبة الوطنية-الصنائع ، للاطلاع على آلية سير العمل واحتياجات هذه المراكز لكل ما من شأنه تنشيط عملها واستعادة علاقاتها مع محيطها والتحديات التي تواجهها.

وفي هذا الاطار، لفت سلامة الى انه "لمس ان العلاقة بين الوزارة وبينكم ضعفت جدًا في السنوات الاخيرة والمطلوب تكريس تداخل وتواصل بين الوزارة والمكتبات العامة على كل الاراضي اللبنانية.والهدف من هذا الاجتماع الاول هو اعادة بناء علاقة مؤسساتية ثابتة بينكم والوزارة التي ستعمل بكل ما في وسعها لمساعدتكم (رغم ان مالية الدولة ضعيفة )لكن لا يعني اننا لم نبحث عن مصادر اخرى وقد تمكنا بالفعل من الحصول على هبة تسمح لنا البدء بتأمين بعض الاحتياجات".

واشار الى ان "هناك ايضا احتياجات ثانية لها طابع اداري واحيانا سياسي، والوزارة على استعداد تام لتذليل كل العقبات لاستعادة هذه المراكز والمكتبات دورها الريادي الذي ضرب المثل به يوم انشئت منذ توليه مهامه وزارة الثقافة منذ 20 عامًا".

وقال: "نحن نريد اعادة التواصل والتكامل بيننا وذلك من خلال مشاركتكم في نشاطات الوزارة لاسيما التي تتخطى العاصمة مثل اسبوع سينما لبنان الذي سينطلق في 21 يوم الاحد حتى 26 الشهر الجاري في مختلف المناطق اللبنانية. كما اننا سننظم في شهر تشرين الثاني المقبل حملة تبادل الكتب بين المكتبات وسنخصص يوما لهذا النشاط في المكتبة الوطنية التي سترفد المكتبات بالنسخ الاضافية من مجموعاتها كما تأمين كتب من مصادر إخرى".

كما اعرب الوزير سلامة عن امله في أن يواصل من سيخلفه في وزارة الثقافة الجهود لتأمين مصادر مالية من خارج اطار الدولة لتسيير شؤون بعض المرافق التي يستوجب دعمها للمحافظة على ديمومتها.