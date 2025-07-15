المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية الوطنية ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايس يرافقه المسؤول المساعد في قسم الارتباط شربل ابو جودة.

وكانت جولة افق عامة وعمل المنظمة في ظل التطورات الراهنة لجهة وضع النازحين السوريين.

وقال فرايسن اثر اللقاء: "سررت بلقاء الوزير سلامة وكان اجتماعًا جيدًا تبادلنا خلاله العديد من وجهات النظر وتشاورنا في عدد من المواضيع الاساسية ومنها التعاون القائم بيننا والحكومة اللبنانية لتأمين عودة النازحين السوريين وكيفية تقديم المساعدة من خلال توفر التمويل ، اضافة الى مساعدة بعض العائلات اللبنانية المعرضة للخطر.