التقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة خلال زيارته أبو ظبي، نظيره الاماراتي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وكانت جولة افق في آلية تفعيل التعاون الثقافي بين لبنان والامارات في مختلف القطاعات ، كما تطرق اللقاء الى موضوع اعادة احياء "التياترو الكبير" حيث اعرب الوزير سلامة عن شكره العميق لمبادرة حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تأهيل "التياترو" ، وهو اول الداعمين ضمن الحملة الدولية التي اطلقها الوزير سلامة والمديرة العامة "لليونسكو " خلال زيارتها مؤخراً الى لبنان.

كما نوه سلامة بمساهمة دولة الإمارات " لإعادة إعمار جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقي".