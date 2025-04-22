المركزية - وجه وزير الثقافة غسان سلامة كلمة لمناسبة اطلاق الوزارة الاسبوع الوطني للمطالعة من 22 ولغاية 30 من الشهر الجاري وقال :"بدأ اليوم الاسبوع الوطني للمطالعة ويسرني ان هناك العشرات من النشاطات في كل ربوع لبنان في كل المكتبات المحلية في المدينة كما في الريف للتشجيع على القراءة وخصوصا ًلتشجيع الشباب وصغار السن على المطالعة".

وأضاف: "الكتاب خير جليس لكن خير جليس ليس فقط للذين تعودوا على القراءة ، هو خير جليس أو يجب ان يكون خير جليس للشباب وهذا تحد كبير أمامنا لأن الشاشات اخذت مكانًا مبالغًا به على حساب الاوراق".

وتابع: "ونحن لن نألو جهدًا للابقاء على المطالعة كممارسة ضرورية فلا بديل عن الكتاب لا في شاشات الهاتف النقال ولا في الانترنت ولا في اي مكان آخر . في الكتاب بعض من تعرّف على الحضارة الإنسانية وبعض من دعوة للتأمل في الحاضر وبعض من دعوة للتفكير بالمستقبل وشبابنا بحاجة لكل ذلك".

وختم سلامة: "لذلك فمن واجبنا تمامًا ان نساعدهم على تعلّم المطالعة وعلى ممارستها دون توقف".