استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية – الصنائع، الكاتب والمخرج جواد الاسدي والممثل رفعت طربيه، وتم البحث في شؤون ثقافية ومنها ما يتعلق بالمسرح .

وقال الاسدي: "في الواقع لقد سررت بلقاء الوزير سلامة وكان لقاء مثمرا، والوزير بالنسبة لي ايقونة ثقافية كبيرة وقامة فكرية ملهمة حيث أتوقع ان يلعب دورا كبيرا للارتقاء بالثقافة في لبنان. إنه صاحب رؤية ثاقبة ومشاريع متطورة لاحداث نهضة في الثقافة".

اضاف: "كانت مناسبة بحثت معه في مشروعي لتأسيس محترف مسرحي لتأهيل الجيل الشبابي الجديد ممن يرغب في خوض غمار التمثيل المسرحي، ولقد وجدت لديه الاهتمام الكبير واتفقنا على متابعة الموضوع في لقاءات لاحقة".