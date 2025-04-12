إلتقى وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة خلال زيارته المتحف الوطني، مجموعة من طلاب المدارس الذين جاءوا مع اساتذتهم لاستكشاف موجودات المتحف، ومنهم من جاء في زيارة هي الاولى للمتحف والبعض الاخر كان زار المتحف برفقة الاهل والاصدقاء.

وتبادل الطلاب مع وزير الثقافة الحديث، وناقش معهم اهمية زيارتهم لهذا الصرح الوطني "الذي يعتبر الحاضن لتاريخنا وحضارتنا ويضم الآلاف من التحف والقطع الاثرية، بدءًا من العصر الحجري وصولًا الى العصر المملوكي".

وعرض الطلاب للوزير سلامة هواجسهم المستقبلية.

بدوره اعتبر سلامة ان "زيارة المتحف تؤسس لبناء علاقة تواصل ومباشرة بين الزائر وتراثه الانساني وتحفزه لحماية المقتنيات التي تدل على حضارته وتميزه عن البلدان المحيطة به"، مشددا على "اهمية قراءة تاريخ لبنان الثقافي وبث الوعي حول أهمية تراثه وكيفية المحافظة على هذا الارث، الذي يعتبر كنزًا وطنيًا".

وشدد على "اهمية المواقع الاثرية التي يتحلى بها لبنان"، مشجعا على زيارتها واستكشاف فرادتها وجماليتها.