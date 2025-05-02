May 2, 2025 9:18 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية غير مطروحين على طاولة المجلس الأعلى للدفاع

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o