Apr 24, 2025 6:52 AMClock
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سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو: الحديث عن سحب قوات أميركية من أوروبا ليس إلا إعلان نوايا حتى الآن

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