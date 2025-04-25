Apr 25, 2025 4:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكرتير مجلس الأمن الروسي: العالم دخل مرحلة جديدة من سباق التسلح مع ظهور أسلحة فرط صوتية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o