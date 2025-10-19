Oct 19, 2025 9:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"سكاي نيوز": 30 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر البوابة الجانبية من معبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o