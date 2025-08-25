8:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: 20 شاحنة مساعدات إماراتية تدخل معبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o