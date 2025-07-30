Jul 30, 2025 5:40 PMClock
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سكاي نيوز: وصول 35 طفلا من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية

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