Aug 9, 2025 4:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: "هادي علي خنافر" الذي قتل في الغارة الإسرائيلية في عيناتا كان قد تعرض سابقا لمحاولتي اغتيال

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o