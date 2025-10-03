Oct 3, 2025 4:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: مقتل 9 أفراد من حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إثر اشتباكات مسلحة اندلعت عقب مداهمة عناصر حماس منازل لعائلة المجايدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o