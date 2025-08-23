1:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: مقتل أكثر من 35 فلسطينيا نتيجة غارات إسرائيلية متفرقه على قطاع غزة منذ فجر اليوم من بينهم 11 من منتظري المساعدات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o