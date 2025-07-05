Jul 5, 2025 9:18 PMClock
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سكاي نيوز: لبنان لا يزال يعمل على تحضير الرد على الورقة الأميركية لنزع سلاح حزب الله وهو يطالب بانسحاب إسرائيل ومن ثم مناقشة كل القضايا ضمن استراتيجية وطنية أو دفاعية

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