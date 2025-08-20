11:42 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: قوة عراقية من جهاز مكافحة الإرهاب شاركت في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي في إدلب شمالي سوريا واعتقلت إرهابيًّا خطيرًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o