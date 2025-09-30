Sep 30, 2025 6:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: قافلة مساعدات إماراتية مؤلفة من 15 شاحنة و11صهريج مياه تستعد للدخول إلى قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o