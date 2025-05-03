May 3, 2025 1:56 PMClock
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سكاي نيوز: غارة إسرائيلية تستهدف اللواء 47 في منطقة جبل معرين في ريف حماة وسط سوريا

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