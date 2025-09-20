Sep 20, 2025 4:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز عن مصادر مطلعة على الموقف السعودي: إذا كان حزب الله جادا بشأن فتح صفحة جديدة مع المملكة فعليه أن يلتزم بقرارات الدولة اللبناني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o